Madden NFL 21 Mobile, mobilde oynayabileceğiniz en iyi Amerikan futbolu oyunu. Electronic Arts’ın iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı Amerikan futbol oyunu Madden NFL 21’de kendi özelleştirilebilir karakterinizi yaratıyor ve onunla yepyeni dinamik meydan okuma modu The Yard’da oynuyorsunuz.

Madden NFL Mobile 21 ile gelen yeniliklerden birisi belki de en önemlisi karakter oluşturma. Serideki ilk kez kendi karakterinizi yaratmanıza, özelleştirmenize izin veriliyor. Kendi yarattığınız karakterle hızlı tempolu ve hikaye odaklı yepyeni bir deneyim sunan The Yard: Underground modunda ilerliyorsunuz. NFL GM’i olup dinamik NFL sezonlarında oynayarak takımınızı Super Bowl’a taşıyorsunuz. Madden Ustaları’nda NFL Süperstar’ları ve Efsane’lerinden oluşan takımınızı kurup mücadele ediyorsunuz. Her bir Madden NFL Ustası’nın kilidini açmak için mücadele ederken günümüzün en iyi ve efsane NFL oyuncuları ile yüzleşiyorsunuz. Çapraz ilerleme, Avatar oyuncunuza istediğiniz zaman istediğiniz yerden erişme, The Yard: Underground’daki tüm donanımınızı konsol, PC ve mobil platformda kullanmanızı sağlıyor.

Madden NFL 21 Mobile iOS Özellikleri