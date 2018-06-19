Sihirli oyunları seviyorsanız MADOBU tam size göre. iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz MADOBU oyununda, sihirli bölümlerde gizemli bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Gerilim dolu müzikleri ve ilginç grafikleri ile birlikte MADOBU oyunundaki görevleri yaparken çok şaşıracaksınız.

MADOBU oyununda birçok farklı görev bulunuyor. Sizin oyunun ilk bölümünden itibaren sırayla bu görevleri yapmanız ve yeni bölümlere geçmeniz gerekiyor. Oyunda korku dolu savaşlar yapacak ve zorlu çember oyunlarını geçmek zorunda kalacaksınız. Ama sizin yeterince becerikli olduğunuza inanıyoruz. Bu sayede tüm bölümleri ilk oynayışta geçeceksiniz.

MADOBU oyununda ilk olarak kartlarla savaşlar yapmanız gerekiyor. Tüm bu savaşları puanınıza göre yapıyorsunuz. Eğer yeterinde puanınız bulunmuyorsa kart savaşlarına başlamayı düşünmeyin. Çünkü düşük puan kartları ile savaş kazanmak pek mümkün değil. MADOBU oyununda puanları ise çemberde top tutma gibi oyunlarla kazanıyorsunuz. Bir çember etrafında sürekli dönen topları belirli noktalarda durdurmanız gerekiyor. Bu sayede çok fazla puan kazanıp en iyi savaşan oyuncu olabilirsiniz.

Oldukça ilginç ve keyifli bir oyun olan MADOBU'yu hemen şimdi indirin ve keşfetmeye başlayın!