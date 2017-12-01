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Mafia Revenge 2.02 (ios)
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  5. Mafia Revenge - iPhone ve iPad İçin Mafya Oyunu

Mafia Revenge

2.02
ios
Mafia Revenge
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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Cali şehrindeki tüm mafyaları temizlemelisiniz.

Mafia Revenge, iPhone/iPad cihazınızda ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi online mafya oyunlarından biri. Filmleri aratmayan çatışma sahneleriyle dolu aksiyon yüklü harika bir mafya savaş oyunu bizlerle. Dünyanın en tehlikeli 10 şehrinden birinde geçen oyunda saygınlık kazanıp yer altı dünyasının önde gelen isimleri arasına girmeye çalışıyoruz. Sonrasında şehirdeki tüm mafyaları tek tek temizliyoruz.

Grafiklerini oldukça başarılı bulduğum online mafya oyununda dünya genelinde gerçek oyuncularla çatışmaya giriyoruz. Kanunsuzluğun normal olduğu Cali şehrinde birbirinden çetin mafyalarla karşılaşıyoruz. Çatışma esnasında sürdüğümüz arabadan kullandığımız silahlara her şeyi geliştirme, özelleştirme şansına sahibiz. Seviye atladıkça daha ölümcül ve ağır silahların kilidini açıyor, özel hediyeler kazanıyoruz.

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