Mafia Revenge, iPhone/iPad cihazınızda ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi online mafya oyunlarından biri. Filmleri aratmayan çatışma sahneleriyle dolu aksiyon yüklü harika bir mafya savaş oyunu bizlerle. Dünyanın en tehlikeli 10 şehrinden birinde geçen oyunda saygınlık kazanıp yer altı dünyasının önde gelen isimleri arasına girmeye çalışıyoruz. Sonrasında şehirdeki tüm mafyaları tek tek temizliyoruz.

Grafiklerini oldukça başarılı bulduğum online mafya oyununda dünya genelinde gerçek oyuncularla çatışmaya giriyoruz. Kanunsuzluğun normal olduğu Cali şehrinde birbirinden çetin mafyalarla karşılaşıyoruz. Çatışma esnasında sürdüğümüz arabadan kullandığımız silahlara her şeyi geliştirme, özelleştirme şansına sahibiz. Seviye atladıkça daha ölümcül ve ağır silahların kilidini açıyor, özel hediyeler kazanıyoruz.