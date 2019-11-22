Magic Brick Wars'ın Sihirli Dünyasına Hoş Geldiniz! Kendi becerilerinizi kullanarak Fruit Ninja ve Jetpack Joyride'dan en sevdiğiniz karakterlerle savaştırmaya hazır mısınız?

Sihirli yeteneklere ve güçlü tuğlalara sahip destansı kahramanlar içeren gerçek zamanlı çok oyunculu bu oyunda, bir sürü asker, büyü ve savunma içeren onlarca kart topla ve geliştir. Güçlü Viking, sinsi ninja, ateş soluyan Dragon ve daha fazlası bu oyunda! Akıllı hamleler ve hızlı düşünme, heyecanlı, hızlı tempolu çok oyunculu savaşlarda rakibinizi yenmek için savaşın.

Magic Brick Wars Özellikleri