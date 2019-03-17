Mobil oyunlar arasında klasik kategoride yer alan ve yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen Magic City, hayalinizdeki köyü kurabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Göz alıcı grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, şelale kenarına sıfırdan bir köy inşa etmek ve çeşitli kaynaklar üreterek altın kazanmaktır. Köyünüze çeşitli madenler kurarak altın kazanabilir ve farklı binaların kilidini açabilirsiniz. Büyücü ve sihirbaz işçiler çalıştırarak köyünüzü geliştirebilir ve daha geniş bir alana yayılabilirsiniz. Size verilen görevleri tamamladıkça seviye atlayabilir ve bu sayede yeni objelere ulaşabilirsiniz.

Oyunda köyü kurarken yardım alabileceğiniz sihirbaz, büyücü, cadı ve daha onlarca farklı karakter yer almaktadır. Bu karakterler sayesinde şatolar ve köşkler inşa edebilirsiniz. Ayrıca köydeki ağaçlar ve kayaları kaldırarak boş alanlar oluşturabilirsiniz.

Hem Anroid, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara ücretsiz olarak hizmet veren Magic City, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.