AKPublish Pty Ltd tarafından geliştirilen Magic Siege oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunuldu.

Strateji oyunu olarak lansmana çıkan ve günümüzde hem Android hem de iOS platformunda oynanmaya devam eden Magic Siege 5 binden fazla kitleye eşsiz bir deneyim sunmaya devam ederken yeni oyuncular da kazanmaya devam ediyor.

Google Play üzerinde 4.5 inceleme puanına sahip olan yapımda oyuncular büyücüler arasından seçimler yapacak ve kendi kalelerini zombi ve canavarlara karşı korumaya devam edecekler. Zombileri etkisiz hale getirmek için çeşitli büyülerden de yararlanmaya çalışacağımız oyunda başarılı ses efektleri de yer alıyor.

Harika grafik açılarının yer aldığı yapımda oynaması ücretsiz bir yapı yer alırken oldukça zengin bir içerik de bizleri bekliyor.