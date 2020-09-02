Magnet Block, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil arcade oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olan Magnet Block oyununda becerilerinizi sınıyorsunuz. Magnet Block oyununda oyun alanını temizlemeye çalışıyorsunuz. Keyifli bir deneyim sunan oyunda elinizdeki topları fırlatarak blokları yok etmelisiniz. Refleks odaklı olarak oynanan oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Magnet Block sizleri bekliyor. Keyifli bir oyun deneyimi sunan Magnet Block oyununu kaçırmayın derim.

Magnet Block oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.