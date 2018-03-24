Magnus Trainer, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda keyifli zamanlar geçirebileceğiniz bir satranç oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Satranç oynamayı bilmeyenler için biçilmiş kaftan bir oyun olan Magnus Trainer, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur.

Satranç oynamayı bilmeyenden profesyonel düzeyde bilenlere kadar herkesin indirip oynayabileceği bir oyun olan Magnus Trainer, farklı zorluk seviyeleriyle dikkat çekiyor. Birbirinden farklı ödüllerin sahibi olabileceğiniz oyunda zorlu seviyeleri tamamlamanız gerekiyor. Kolay kontrolleriyle de dikkat çeken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Satranç oynamayı öğrenmek isteyenler için de fazlasıyla kolaylık sağlayan oyunda küçük tahtalardan başlayarak standart tahtalara kadar yükselebiliyorsunuz. Satranç taşlarının nasıl kullanılacağını da kolaylıkla öğrenebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Temelden en üst düzeye kadar kendinizi sınayabileceğiniz bir satranç oyunu olan Magnus Trainer sizleri bekliyor.

Magnus Trainer oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.