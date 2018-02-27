Make 10, iOS platformuna özel çıkış yapan minimalist bulmaca oyunu. Sayı bulmaca oyunlarını seviyorsanız iPhone/iPad cihazınıza indirip oynamanızı isterim. Boş zamanlarda, toplu taşımada, arkadaşınızı beklerken, çalışma arasında telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz türde, kafa dağıtmak için harika bir mobil oyun.

Sonsuz bölümler sunan sayı bulmaca oyununda ilerlemek için yapmanız gereken şey oldukça basit. Zarları tabloya sürükleyip bırakarak sütun veya satıda toplam 10 sayısını elde etmek. Kulağa her yaştan kişinin oynayabileceği basit bir oyun gibi geliyor değil mi? Öyle olmadığını oyunda biraz zaman geçirdiğinizde anlıyorsunuz. Belli bir noktadan sonra sayılı blokları tabloya yerleştirmek zorlaşıyor. Neyse ki; süre işlemiyor ve hamle sınırlaması yok. Yalnız oyunun sonu da yok. Canınız ne zaman sıkılırsa o zaman bırakıp sonradan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Make 10 Özellikleri: