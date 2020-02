Make It Perfect!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz tatmin edici bir arcade oyunu olarak dikkat çekmektedir. Birbirinden farklı bölümlerin yer aldığı oyunda amacınız düzensiz nesneleri ve şekilleri belirli bir düzene sokarak harika uyumu elde etmek. Tatmin edicilik hissi bir hayli yüksek olan oyunda birbirinden farklı yüzlerce bölüm yer almakta. Bu tarz oyunları oynamayı seven herkesin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Make It Perfect! oyununda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Eğer bu tarz düzensiz nesnelere ve şekillere karşı takıntınız varsa bu oyunu oynarken bir hayli rahatsızlık hissedebilirsiniz. Eğer böyle bir oyun arayışınız varsa Make It Perfect! oyununu mutlaka denemelisiniz.

Make It Perfect! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.