MAKEAPP, Apple’ın üzerinde durduğu nöral ağ teknolojisinden yararlanan etkileyici bir makyaj uygulaması. Herhangi bir fotoğraf veya videodaki kişiye tek dokunuşla makyaj uygulama şansı veren ücretsiz iPhone uygulamasının kullanımı da oldukça basit.

Mobilde denk geldiğim en iyi makyaj uygulaması diyebileceğim MAKEAPP, şaşırtıcı sonuçları yapay zeka teknolojisi sayesinde veriyor. İster bir portre fotoğraf, isterseniz de bir videodaki kişi üzerinde makyaj uygulaması yapabiliyorsunuz. Klasik filtre uygular gibi yapıyorsunuz ancak yapay zeka (AI) sayesinde basit filtre uygulaması gibi görünmüyor.

İstediğiniz kişinin makyajlı ve makyajsız halini görmenizi sağlayan farklı bir uygulama MAKEAPP. Ne derece etkili? diye soracak olursanız tanıtım videosuna bakmanızı öneririm.