Mana Monsters 3'lü eşleştirme bulmaca oyunlarına tamamen yeni bir yaklaşım getiriyor. RPG unsurlarını, sürükleyici hikayeyi, dünyayı keşfetmeyi ve canavar koleksiyonunu deneyimleyeceksiniz. Destansı PvP savaşlarıyla zirvedeki yerinizi alın.

Sıra tabanlı RPG savaşları hızlı, tempolu ve stratejik gelişir. Sadece hızlı ve kolay bir savaşı takip edebilir ve her savaşta strateji derinliğine göre karakterlerini optimize edebilirsiniz. Eğer sıra tabanlı kart savaş oyunlarını seviyorsan Mana Monsters RPG oyununu da seveceksiniz.

Renkli mücevherleri eşleştirerek ve destansı kombinasyonlar oluşturarak canavarlarınızı zafere taşıyın. Gizemli Yeraltı'nın gizli sırlarını ortaya çıkarırken tonlarca sevimli canavarı yumurtadan çıkarmak ve kötü adamları yenmek için gerekenlere sahip misiniz?

Tüm efsanevi Mana Canavarlarını toplamak için bu görevdeki hikayenin kahramanı olun. Tonlarca güçlü efsanevi canavar çağırın. Mükemmel canavar takımını kurun ve özel güçlerini keşfedin.