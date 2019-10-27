Kendi şehrinizi inşa ederek macera dolu bir serüvene atılacağınız ve zorlu görevler üstlenerek şehrinize zarar vermek isteyen dış güçlere karşı mücadele edeceğiniz Management: Lord of Dungeons, Android ve İOS sürümleri sayesinde farklı platformlardan ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Sürükleyici hikayeleri ve aksiyon dolu bölümleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, geniş bir harita üzerinde ilerleyerek çeşitli görevleri yerine getirmek için rakiplerinizle savaşmak ve şehrinizi geliştirerek yolunuza devam etmektir. Şehrinizin büyümesi ve ekonomik dengenin düzelmesi için birçok farklı alanda üretim merkezleri kurabilirsiniz. Ayrıca halktan ve diğer ülkelerden vergi alarak ekonomiyi büyütebilirsiniz.

Oyunda şehrinizi geliştirmede yararlanabileceğiniz demirci, sayman, vergi toplayıcı, kaşif, buzul gezgini, istasyon canavarı ve daha onlarca farklı birim yer almaktadır. Ayrıca yüzlerce yeni keşif alanı bulunmaktadır.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Management: Lord of Dungeons, sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun olarak göze çarpıyor.