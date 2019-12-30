Taşlar ve çukurlar yardımı ile ilginç stratejiler geliştirerek rakibinizi mağlup etmek için mücadele edeceğiniz ve hızlı düşünme yeteneğinizi geliştirebileceğiniz Mancala, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşabileceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Zeka geliştirici özelliği ve ilginç mantığı ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, tüm taşları kendi bölmenizde biriktirerek rakibinizin bölmelerini boşaltmaktır. İki tarafta 6’şar bölme ve uç kısımlarda birer tana hazine yer almaktadır.

Her bölmede 4’er taş olmak üzere toplamda 48 taş bulunmaktadır. Taşları yarı yarıya paylaşarak her bölmeye 4 taş koyarak oyuna başlamalı ve ilk hamlenizi yapmalısınız. Rakibinizin önündeki çukurlarda duran taşların tamamını kendi hazinenize geçirerek karşı tarafta hiç taş bırakmamalı ve oyunu başarıyla tamamlamalısınız.

Eski dönemlerden beri keyifle oynanan ve hızlı düşünmeyi gerektiren eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Masa oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Mancala, stratejik hamleler yaparak eğlenceli düellolar yapacağınız benzersiz bir oyundur.