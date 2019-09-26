Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsiz olarak indirilip oynanan Manor Diary ile birbirinden farklı evlere dekorasyon yapacağız.

Hem Android hem de İOS platformunda indirilip oynanan yapım günümüzde 1 milyondan fazla oyuncuya sahip olarak hayatına devam ediyor. MAFT Wireless tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyunda seviye sistemi olacak. Oyuncular başarılı dekorasyonlar yaparak müşterilerinin yüzünü güldürecek ve ilerleyen seviyelere ulaşmaya çalışacaklar.

Gerçekçi bir içeriğe ve eşyalara sahip olan oyunda eğlenceli bir oynanış yer alırken oyuncu kitlesi de her geçen gün artmaya devam etmektedir.

1 milyondan fazla kez indirilen ve oynanmaya devam eden Manor Diary mobil klasik oyunlar arasında yer alıyor.