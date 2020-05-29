Mobil macera oyunu olarak lansmana çıkan ve oynaması ücretsiz olarak günümüzde hem Android hem de iOS platformunda oynanan Manor Matters, oyunculara dedektifçilik deneyimi sunuyor.

Playrix tarafından geliştirilen yapım içerisinde oyuncular eski bir malikaneyi araştıracak, gizli nesneleri bulmaya çalışacak, sürükleyici bir dedektif oyunu oynayacaklar.

Her türlü detayın düşünüldüğü oyun içerisinde ipuçlarını birleştirerek ilerlemeye çalışacağız. Yapım da bir de yardımcımız Carl olacak. Oyuncular Carl ile birlikte oyun içerisinde yer alan gizemleri açığa çıkarmaya çalışacaklar.

Oldukça çarpıcı bir tasarımın da yer aldığı oyunda oldukça zengin içerikler de bulunuyor. Oyuncular yapım içerisinde gerilim dolu bir ilerlemeye dahil olacaklar.

Başarılı yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.