Android ve iOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Mansion Blast mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

4Enjoy Game’in 4’ncü mobil oyunu olarak karşımıza çıkan ve tamanen ücretsiz olarak her iki platformda da indirilip oynanabilen Mansion Blast mobil bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Oyun içerisinde ailemizden kalan eski bir konağı yeniden dekore edecek ve eski ihtişamlı haline getirmeye çalışacağız.

Oyun içerisinde karşımıza çıkan bulmacaları çözerek hamle sayısı elde edecek ve bu hamleler eşliğinde konağı dekore edeceğiz. Çeşitli zorluklara sahip olan bulmacaları yan yana ya da alt alta getirip kombinasyonlar elde edecek ve onları patlatarak çözmeye çalışacağız.

Hem konağın içini hem de dışını dilediğimiz gibi dekore edebileceğimiz yapımda oyuncular zengin içerik eşliğinde diledikleri gibi değişiklikler yapabilecek ve eğlenceli anlar yaşayabilecekler.