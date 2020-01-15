Esrarengiz bir konakta dedektiflik görevi üstlenerek kayıp eşyaların yerlerini bulmak için kolları sıvayacağınız ve zorlu bulmacalar çözerek ipucu arayacağınız Mansion of Puzzles, bulmaca oyunları arasında yerini alan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan eğlenceli bir oyundur.

Sürükleyici bölümleri ve düşündürücü bulmacaları ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, yapbozları ve eşleştirmeleri tamamlayarak ipucu kazanmak ve kayıp eşyaları bulmaktır.

Konaktaki tüm odaları ziyaret ederek gizli nesneleri bulmak için dedektiflik yapacak ve zorlu bulmacalar çözeceksiniz. Konaktaki gizemleri açığa çıkardıkça yeni odaların kapılarını açacak ve maceraya doyacaksınız.

Oyunda birbirinden zorlu yüzlerce eşleştirme ve yapboz bölümü yer almaktadır. Ayrıca konak içerisinde onlarca gizemli oda ve her odada birçok kayıp obje bulunmaktadır. Bulmacaları çözerek gizli nesnelerin yerlerini bulabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Mansion of Puzzles, milyonlarca oyun severin beğenisi kazanan eğlenceli bir oyun olarak dikkat çekiyor.