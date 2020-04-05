iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Mardin Kart uygulamasıyla, toplu taşıma araçlarının hareket saatlerini öğrenebilirsiniz.

Mardin’de yaşıyorsanız ve şehir içi ulaşım araçlarının hareket saatlerini öğrenebilmenin yanında, Mardin Kart bakiyenizi sorgulamak ve online bakiye yüklemek i stiyorsanız Mardin Kart uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebilirsiniz. Bulunduğunuz konumdan gitmek istediğiniz yerlere yol tarifi alabileceğiniz ve en uygun otobüs alternatiflerini görebileceğiniz Mardin Kart uygulamasında, şehirdeki önemli noktalara ulaşım bilgisini de bulabilirsiniz.

Güncel duyurulardan anında haberdar olabileceğiniz Mardin Kart uygulamasında, ulaşım kartınıza bayiden yükleme yapmak istediğinizde size en yakın bayileri de görebiliyorsunuz. Eğer siz de bu özelliklerden faydalanmak istiyorsanız, Mardin Kart uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri