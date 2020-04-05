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Mardin Kart 2.3.2 (ios)
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  4. Mardin Kart - iPhone ve iPad için Toplu Ulaşım Uygulaması

Mardin Kart

2.3.2
ios
Mardin Kart
ÜCRETSİZ
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Toplu taşıma araçlarının saatlerini görmek, kart bakiyenizi öğrenmek ve önemli yerlere ulaşım için Mardin Kart uygulamasını kullanabilirsiniz.

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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Mardin Kart uygulamasıyla, toplu taşıma araçlarının hareket saatlerini öğrenebilirsiniz.

Mardin’de yaşıyorsanız ve şehir içi ulaşım araçlarının hareket saatlerini öğrenebilmenin yanında, Mardin Kart bakiyenizi sorgulamak ve online bakiye yüklemek istiyorsanız Mardin Kart uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebilirsiniz. Bulunduğunuz konumdan gitmek istediğiniz yerlere yol tarifi alabileceğiniz ve en uygun otobüs alternatiflerini görebileceğiniz Mardin Kart uygulamasında, şehirdeki önemli noktalara ulaşım bilgisini de bulabilirsiniz.

Güncel duyurulardan anında haberdar olabileceğiniz Mardin Kart uygulamasında, ulaşım kartınıza bayiden yükleme yapmak istediğinizde size en yakın bayileri de görebiliyorsunuz. Eğer siz de bu özelliklerden faydalanmak istiyorsanız, Mardin Kart uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • Online bakiye yükleme
  • Mardin Kart bakiye sorgulama ve kullanım geçmişi
  • Otobüs hareket saatleri
  • Yol tarifi özelliği
  • Güncel duyurular

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