Marsa yolculuk yaparak orada yaşayabilmek için çeşitli teçhizatlar kurabileceğiniz ve yeşil bir çevre oluşturmak için çaba sarf edeceğiniz Mars Tomorrow, simülasyon oyunları arasında yer alan sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli uzay grafikleri ve ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, gezegenler arası yolculuğa çıkarak yaşam belirtileri olan yeni gezegenler keşfetmek ve bu bölgelere insan kolonileri kurmaktır. Oyunda, dünyadaki yaşamından sıkılan ve marsa yolculuk yaparak burada yeni bir yaşam alanı keşfetmek için mücadele eden bir karakteri yönlendireceksiniz. Marsa çeşitli çalışmalar yaparak yeşil bir çevre oluşturmak için çaba göstermeli ve insanların hayatlarını sorunsuz bir şekilde sürdürebilecekleri yeni yerler keşfetmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yaşam belirtileri bulabileceğiniz onlarca farklı gezegen ve bu gezegenleri yaşanılabilir hale getirmek için kullanabileceğiniz sayısız teçhizat bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Mars Tomorrow, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken ücretsiz bir oyundur.