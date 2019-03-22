iOS işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz Martı uygulaması ile elektrikli scooter kirala yabilirsiniz.

Yeni bir ulaşım uygulaması olan ve şimdilik sadece İstanbul-Kadıköy ’de hizmet veren Martı uygulaması, belirli konumlarda bulunan elektrikli scooter’ları kiralayarak eğlenceli bir ulaşım sağlamanızı amaçlıyor. Harita üzerinden size en yakın kiralama istasyonlarını gösteren Martı uygulamasında, boşta elektrikli scooter bulduktan sonra uygulama üzerindeki kamera ile QR kodunu tarayabilir ve 4 haneli şifreyi edinebilirsiniz.

Martı uygulaması üzerinden edindiğiniz 4 haneli şifreyi, elektrikli scooter’da bulunan kilide girdikten sonra teslim alabilmenize olanak tanıyan Martı uygulamasında eğlenceli bir seyahat deneyimi kazanabilirsiniz. Ev, okul, iş veya eğlence amaçlı elektrikli scooter kiralayabileceğiniz Martı uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.