Marvel Dimension Of Heroes

Gerçekliğinizi boyutlararası kötülüğün güçlerinden savun! Kaptan Amerika gibi gerçek ve adalet için savaşın, Doktor Strange gibi büyüler yapın, Vibranium enerjisini Black Panther olarak salın ve çok daha fazlasını yapın!

Onlarca saatlik oyun boyunca üç oyun modunu deneyimleyin. Kendinizi dünya'nın en güçlü süper kahramanı kanıtlamak için Dread Dormammu ve karanlık teğmenlerine katılın. Dünyayı karanlığın güçlerinden kurtarmak için her biri kendi inanılmaz silahları ve güçleri olan altı efsanevi Süper Kahraman arasından seçim yapın.

Odin'in oğlu ve Asgard tahtının varisi olan Thor, dünyanın en güçlü kahramanlarından biri. Tanrısal gücü olan büyülü çekiç Mjolnir'i kullanıyor. Thor karanlığın güçlerini ortadan kaldırmak için şimşek gücünü de kullanabilir.

Dread One, Dormammu, yeryüzüne iniyor. Dünyamızı destansı ve özgün bir Marvel hikayesinde yıkımdan kurtarmak için kahraman güçlerinizi açığa çıkarın. Rekabetçi saldırı savaşlarında düşman dalgalarıyla yüzleşin. Kendini tüm dünyadan oyunculara karşı kanıtlamak ve yüksek puanlar için yarış!