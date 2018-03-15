MARVEL Strike Force, süper kahramanların buluştuğu mobil oyunları seviyorsanız kesinlikle oynamanızı istediğim bir yapım. Spider Man, Iron Man, Electra, Dr. Strange, Captain America ve daha nice Marvel karakterini bir araya gördüğümüz oyun, süper kahramanlarla süper kötüleri yan yana getirerek klasiğin dışına çıkıyor. Süper güçte iyilerle kötüler Marvel evreninin en büyük kötü adamlarını ortadan kaldırmak içini güçlerini birleştiriyor.

Marvel karakterleri içeren süper kahraman oyunları arasından iyilerle kötüleri aynı safta tutmaya zorlayarak farklılık yaratan MARVEL Strike Force, aksiyondan ziyade stratejinin ön plana çıktığı rpg türünde bir mobil oyun. Demir Adam, Örümcek Adam, Elektra, Kaptan Amerika, Groot, Roket Rakun, Loki ve daha saymakla bitmeyecek süper güçte karakterler taarruza karşı koymak için birlikte çarpışıyor. Süper kahramanlar ve süper kötü adamlardan oluşan yenilmez taburunu oluşturup Marvel evreninin en acımasız kötülerine karşı mücadele ediyorsunuz.

Beşerli savaşlar dışında görev odaklı ilerleme, hikaye modu, meydan okumalar, etkinlikler gibi çeşitli modlar mevcut. Detaylı, capcanlı grafikleriyle kendisine çeken Marvel oyununun tek beğenmediğim yanı; sıra tabanlı oynanış stili sunması oldu. Süper kahramanların güçlerini aynı anda kullanamıyorsunuz. Kombolar var fakat karşılıklı soluksuz dövüş sahneleri yaşanmıyor. Bunun dışında mükemmel ötesi bir Marvel oyunu karşımızda. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olması şaşırtıcı!