Klasik oyun olarak piyasaya sürülen Mary le Chef beğenileri kazanmaya devam ederken hızla oyuncu sayısında da artışa gidiyor.

Delicious serisinin yaratıcısı ve yayıncısı olan Game House Original Stories tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak piyasaya sürülen Mary le Chef her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

60 farklı restoran seviyesinin yer aldığı yapımda birbirinden farklı çok sayıda tarifi yapacak ve müşterilerimizi tatmin etmeye çalışacağız. Rengarenk içeriklerinin yanı sıra zengin içeriği ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım herhangi bir internet bağlantısına da ihtiyaç duymamaktadır.

Lezzetli tarifleri yerine getirmeye çalışacağımız yapım içerisinde 30 ekstra zorlu seviye de yer alıyor. Oynaması ücretsiz olarak 500 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen başarılı yapım iki farklı platformda yer alıyor.