Epic Story Interactive’in başarılı mobil oyunları arasında yer alan Massive Monster Mayhem Match günümüzde Android ve İOS platformunda 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Hem aksiyon hem de macera oyunları arasında yer alan Massive Monster Mayhem Match ile oyuncular savaşın tam ortasına dalış yapacaklar. Birbirinden farklı canavarların ve robotik karakterlerin yer aldığı oyunda kendi ekibimizi seçerek canavarların istila etmeye çalıştığı bir atmosferde mücadele edeceğiz.

Renkli içeriklerin ve kaliteli görsellerin yer aldığı oyunda yoğun görsel efektler de karşımıza çıkacak. Farklı seviyeler eşliğinde oyuncular daha güçlü düşman modelleri ile karşılaşabilecekler. 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, kitlesini artırmaya çalışıyor.

İyi eğlenceler dileriz.