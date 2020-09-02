Master Grill, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yemek pişirme ve sunum yapma simülasyonudur.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz ve aynı zamanda da yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz eşsiz bir yemek simülasyonu. Müşterilerin isteklerine göre menüler hazırlayıp onları mutlu etmek için mücadele etmeniz gerek. Kolay kontrolleriyle de akıcı bir deneyime sahip oyunda lezzetli yemekler hazırlamalısınız. Kıvamı tutturmak için de dikkat etmeniz gereken oyunda kendinizi Nusret gibi de hissedebilirsiniz. Bu tarz oyunlar oynamayı sevenlerin büyük beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm bir oyun da diyebilirim.

Master Grill oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.