Pixie adındaki küçük savaşçıları yönettiğiniz bu oyunda rakibinize göre farklı taktikler uygulamalı ve savaşı kazanmalısınız. Normal dünyaya göre bambaşka evrende geçen Master of Eternity, öğrenmesi ve aynı zamanda oynaması kolay olan SRPG savaş oyunudur. Eğer aksiyon, macera ve strateji tadında bir oyun arıyorsan, daha fazla bekleme.

Kapışmanın, saldırının ve savunmanın azalmadığı bu oyunda amacınız, saha içerisindeki rakibinizi veya rakiplerinizi yok etmek. Bunu farklı yollardan yapma şansına sahipsiniz. Örneğin eğer çok güçlü değilseniz diğer kişilerle ittifak kurarak oyunda galip gelebilirsiniz. Ancak güçlü durumdaysanız tek başınıza Pixies'lerinizi kullanarak savaşlarda rakiplerinizi alt edebilirsiniz. Her Pixies'in kendine göre farklı yeteneği bulunduğu oyunda aynı zamanda bu savaşçılarınızı güçlendirebilme şansına da sahipsiniz. Ayrıca Pixies dolu geminizi doğru stratejilerle yönetmeyi ve kendinize eş rakiplerle kapışmayı unutmayın.

Bol şiddetli savaşlarda Pixies'lerinizi sağa sola doğru oynatabilir ve aynı zamanda karşı saldırıda gerçekleştirebilirsiniz. Yani klasikleşmiş bir strateji oyununun kontrollerine sahip olan Master of Eternity, oyun dünyasıyla bizleri şaşırtmayı başarıyor.

Master of Eternity Özellikleri