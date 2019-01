Master of Wills diğer kart oyunları gibi becerilerini, içgüdülerini ve aklını test edecek. Güzel bir hayalgücü dünyasındaki yerinizi alın. Bu oyundaki her karakterin kendine özgü kartına güvenmeyin ve her daim risk almaktan kaçınmayın.

Uzak gelecek dünya güç dengesinin karşıt güçler arasında durduğu tehlikeli bir yer haline geldi. Uzun süredir devam eden teknolojik patlama ile birlikte kaynaklar, mega şehirler ve geniş arazilerdeki bölgeler yerle bir oldu. Master of Wills ise birbirine karşı iki savaş yaşayan kart oyunudur. Oyuncular, karakterlere yön vermek için kart destesi oluştururlar.

Karakterler alemin tam kontrolü için savaşıyorlar. Sıralarını yükseltmek için, savaşta yetenekleri olan başkalarına bilgi aktarmak için kullanılabilecek olanlardan dünyadaki her tür karakterin becerisine ihtiyaç duyuyorlar.