Mobil rol oyunları ve kağıt oyunları arasında yer alan Match Attax 19/20 ile birbiridenden farklı fantastik maçlara katılmaya hazır olun!

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan Match Attax 19/20, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin resmi lisanslı oyunu olarak lansmana çıktı. Oynaması ücretsiz olarak günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan ve oynanmaya devam eden yapım da alışılmışın dışında bir deneyim bizleri bekliyor olacak.

Haftalık bol ödüllü turnuvalar ile oyunculara eğlenceli bir oynanış sunan yapım gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları bir araya getiriyor.

Hemen hemen her kesimden oyuncu tarafından oyanan yapım aksiyondan uzak ve eğlence yüklü içeriklere ev sahipliği yapıyor.