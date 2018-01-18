Match Nine, hız ve zekayı test eden süper eğlenceli bir sayı bulmaca oyunu. Hem iPhone hem de iPad'de oynabiliyor. Kolay, orta ve zor seviyede oynama seçenekleri sunan bulmaca oyununda puan almak için tek yapmanız gereken iki rakamı toplayıp 9’u ortaya çıkarmak. Ancak rakamlarla oynarken fazla süreniz yok. Hız her şey!

Oyunda 1’den 9’a kadar rakamlar karışık şekilde karşınıza çıkıyor. İki rakamı toplayarak 9’u buluyorsunuz ancak renkli rakamları toplarken hem hızlı hem de dikkatli olmalısınız. Dikkatli toplamazsanız bir noktadan sonra tablo büyük rakamlarla dolmaya başlıyor ve hedef sayıya ulaşamıyorsunuz. Hızlı olmazsanız süreniz daha çabuk bitmiyor. Bu arada verilen süre 81 saniye. Kombo yapmayı başarırsanız ekstra süre veriliyor.