Mayhem Combat, konsol kalitesinde grafikler, etkileyici karakter animasyonları, interaktif arenalar, dövüş mekanikleri, yenilikçi kontrol sistemi sunan platform dövüş oyunu. Dövüş oyunlarını seviyorsanız, hem tek hem de çok oyunculu modun olduğu bu yapıma bir şans verin derim. iOS platformunda da ücretsiz!

Mobil platformdaki iki boyutlu dövüş oyunları arasında en iyisi diyebilirim. Vivid Games’in iOS kullanıcılarına da ücretsiz sunduğu dövüş oyunu Mayhem Combat’ta ister görevleri tamamlayarak ilerliyor, isterseniz de gerçek zamanlı multiplayer mücadelelere giriyorsunuz. Karakter sayısı yeterli düzeyde. Kahraman olarak yer alan karakterlerden her birinin dövüş stili farklı ve özel silahı bulunmakta. Dövüştükçe seviye atladığını, yeteneklerinin yanı sıra silahlarının da geliştiğini söylemek gerek.

Mayhem Combat Özellikleri: