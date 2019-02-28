Mobil arcade oyunları arasında yer alan Maze.io, iGene imzası ile geliştirildi ve oyunculara sunuldu. Gerçek zamanlı rekabet oyunu olarak karşımıza çıkan yapımda oyuncular labirentler içerisinde ilerlemeye çalışacaklar. Dünyanın dört bir yanından 1 milyondan fazla oyuncunun ortak bir platformda yer aldığı mobil arcade oyununda oldukça renkli sahneler de bizleri bekliyor olacak.

Kolay kontrollerin yer aldığı yapımda oyuncular seviyelerini artırmaya çalışacaklar. Yapımda ilerledikçe daha zorlu labirentler karşımıza çıkacak. Labirentler arasında çıkış yolu bulmaya çalışırken karşımıza çıkan altınları da toplayacak ve karakterimizin seviyesini artıracağız.

Hızlı ve tempolu bir yapıya sahip olan Maze.io, ücretsiz bir mobil arcade oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi eğlenceler dileriz.