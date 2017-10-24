MazeMilitia, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Son derece zevkli bir aksiyon ve savaş oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele ediyorsunuz.

Çoklu oyuncu moduyla oynanan bir savaş oyunu olan MazeMilitia, Türk yapımı bir oyun olarak dikkat çekiyor. Gerçek zamanlı olarak oynayabileceğiniz oyunda dilerseniz arkadaşlarınıza karşı dilerseniz de takım kurarak mücadele edebiliyorsunuz. Hepsi birbirinden güçlü silahları da kontrol edebileceğiniz oyunda aksiyonu ve heyecanı iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Yüksek kaliteli grafiklerin ve sürükleyici bir atmosferin yer aldığı oyunda boş zamanlarınızı en güzel şekilde geçirebiliyorsunuz. Stres atmanıza da yardımcı olan oyunda farklı oyun mekanikleri ve hassas oyun kontrolleri yer alıyor. Keskin nişancıdan hafif makinalıya, el bombasından pompalı silahlara kadar pek çok farklı silahın yer aldığı oyunda savaş becerilerinizi sonuna kadar kullanmanız gerekiyor.

Aksiyonu ve macerası bol olan bir oyun arayanların mutlaka denemesi gereken MazeMilitia, farklı oyun modlarıyla da ön plana çıkıyor. Bilgisayarınızda oynuyormuş gibi bir hisse kapılabileceğiniz MazeMilitia'yı sakın kaçırmayın.

MazeMilitia oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.