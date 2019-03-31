Mobil oyun dünyasında klasik kategoride yer alan ve geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden MCF Madame Fate, sihirli bir küre yardımı ile sayısız büyüler yapabileceğiniz ve başkalarının göremediği şeyleri önceden görebileceğiniz macera dolu bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Etkileyici grafikler ve keyif verici müzikler ile donatılan bu oyunda amaç, onlarca farklı mekanda dolaşarak gizemli olayları araştırmak ve sırları açığa çıkartarak görevleri tamamlamaktır. Oyunda, öleceğiniz önceden gören ve bunun için büyücülerden yardım isteyen bir karakterin yapması gereken görevler dizisi yer almaktadır. Büyücülerin istediklerini yaparak macera dolu bir serüvene atılacak ve gizemli bir yolculuk yapacaksınız. Sıra dışı tasarımı ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca gizemli mekan ve sayısız büyü yer almaktadır. Yapılan büyüleri çözebilmek için çeşitli bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayabilirsiniz. Böylece ipuçları toplayabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla oynayabileceğiniz MCF Madame Fate, yüz binden fazla oyuncunun tercihi olan eğlenceli bir oyundur.