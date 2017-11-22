Medals of War, tepe kamera açısından oynanan strateji - savaş oyunlarını seviyorsanız iOS cihazınıza indirip oynamanızı istediğim bir yapım. iPhone ve iPad’de oynanabilir onlarca 2. Dünya Savaşı temalı gerçek zamanlı multiplayer savaş oyunundan farklı olarak birim ve askerler kart formunda. Taktiksel seçimler yaparak takımınızı oluşturup savaşıyorsunuz.

Sadece PvP modunda savaşların gerçekleştiği oyunda haritalar oldukça ufak ve dakikalar içerisinde düşman üssünü darmadağın yapmanız isteniyor. Elinizdeki kartları oyun alanına sürerek aksiyona giriyorsunuz. Diğer kart savaş oyunlarında olmayan birlik yönetimi bu oyunda mevcut. Askerlerinizi savaş alanına bırakıp olan biteni izlemiyor, gerektiğinde müdahale edebiliyorsunuz. Üst tarafta düşmanınızın durumunu ve kalan süreyi takip edebiliyorsunuz.

Kart toplayarak ilerlemeye dayalı strateji oyunlarına ilginiz varsa Medals of War oynarken keyif alacağınız bir yapım. Bu arada 16GB iPhone / iPad sahibiyseniz oyunu gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Cihazda sadece 234MB yer kaplıyor. Unutmadan, oyunun Türkçe dil desteği de var.