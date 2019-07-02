Medical Park Mobil uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızdan hastanedeki işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanıyor.

Çeşitli rahatsızlıklarınızda muayene ve tedavi olmak için randevu alma nıza imkan tanıyan Medical Park Mobil uygulaması, almış olduğunuz randevuları listeleyebilmenizi de sağlıyor. Tedavi öncesi ve sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz birçok faydalı özellik sunan Medical Park Mobil uygulamasında, radyoloji ve laboratuvar sonuçlarınızı da hastaneye gitmeden görüntüleyebilirsiniz.

Doktorunuzun yazmış olduğu reçeteleri inceleyerek ilaç kullanım talimatlarını görüntüleyebileceğiniz uygulamada, ilaçlar için hatırlatmalar ekleyebilmeniz de mümkün. Cihazınızın konum özelliğini açarak yakınınızdaki hastane ve eczaneleri görüntüleyebileceğiniz Medical Park Mobil uygulaması, aynı zamanda bu konumlara yol tarifi alabilmenizi de sağlıyor. iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebileceğiniz Medical Park Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri