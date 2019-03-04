Medieval Dynasty Game of Kings

Kral öldü, yaşasın yeni kral sensin: Majesteleri, üzüntülerimle, size Kral’ın öldüğünü bildirmeliyim. Şimdi tahta geçip krallığı yönetme sırası sizde. Medieval Dynasty, rol yapma unsurlarının birleşimini içeren sıra tabanlı bir ortaçağ strateji oyunudur: entrika, simülasyon ve macera...

Yıllar geçtikçe, krallığın istikrarını korumak için karar verici rolünü oynamak zorunda kalacaksınız. Devletlerin sadakatini kazanmayı ve hanedanlığınızın krallarını tahttan indirmek isteyen isyanları bastırmayı başarabilecek misiniz? Savaş ve kıtlığın yurttaşlarınızı yok etmesini engelleyebilecek misiniz? Neye karar verirseniz verin, etkileri ve sonuçları olacak. Bu, seçimler oyununda hamlelerinizi akıllıca planlamalısınız.

Yurttaşlarınızın krallıktaki barışı koruma taleplerini karşılayın ve dinamik olarak birbirine bağlı bir dizi tarihi olayla kendinizi test edin. Her oyunda yeni içeriği keşfedin ve yeni zorluklarla yüzleşin: Bu ortaçağ strateji oyununun 4.000'den fazla turu ile Orta Çağ'da saatlerce süren eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz.



