Android ve İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Medieval Life mobil platformda rol oyunları arasında yer alıyor.

Alphaquest Game Studio tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Medieval Life günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. 150’den fazla özelleştirilebilir kalenin de yer aldığı yapımda benzersiz çok sayıda yaratıkta karşımıza çıkacak.

Rengarenk içeriklerin ve oynanış yapısının yer aldığı yapımda dünyanın dört bir yanında çok sayıda farklı görevde yer alacak. Oyuncular bu görevleri başarmaya çalışırken birbirinden farklı canavarlar ve tehlikeler ile de karşı karşıya kalacaklar.

Gece gündüz döngüsünün de yer aldığı yapımda oyuncular macera dolu anlar ile karşılaşacaklar.