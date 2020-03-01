Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla erişeceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kuracağınız Medieval Wars Free, nefes kesen ortaçağ savaşlarında rol alarak kendi imparatorluğunu kurmak için mücadele edeceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve stratejik savaş metotları ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı özelliklerle ve savaş aletleriyle donatılan yüzlerce askeri birliği komuta ederek etrafınızdaki ülkelerle savaşmak ve ganimet toplayarak imparatorluğunuzu geliştirmektir.

Ortaçağın en büyük imparatorluğunu kurmak ve güçlü bir ordu oluşturarak karşınıza çıkan tüm ülkeleri ezip geçmek için stratejik hamleler yapmalı ve kendi savaş taktiklerinizi geliştirmelisiniz.

Fransa, İtalya, İngiltere ve daha birçok güçlü imparatorluğu devirmek için sinsi planlar yapacak ve gizli anlaşmalar yapacaksınız. Dost ülkeler edinerek savaşlarda daha güçlü bir profil çizebilir ve imparatorluğunuzun sınırlarını genişleterek yolunuza devam edebilirsiniz.

1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen Medieval Wars Free, strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve tarihsel senaryolar barındıran kaliteli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.