Funny Game For Free imzası ile geliştirilen Mega Factory mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda oyuncular fabrikatörler kralı olmaya çalışacaklar. 20 farklı fabrika açabileceğimiz oyunda başarılı bir iş adamı için yatırımlar gerçekleştireceğiz. Kurduğumuz fabrikaları geliştirerek daha verimli hale getirecek ve daha çok gelir elde edebileceğiz.

Oyuncular fabrikaları için farklı kamyon modelleri alabilecek ve fabrikalarını genişletebilecekler. İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Mega Factory Google Play üzerinde 4.5 gibi bir skor puanına sahip.

Oyuncular tarafından keyifle oynanan mobil yapımda aksiyondan uzak bir atmosferde eğlenceli zamanlar yer alıyor.