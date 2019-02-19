Gram Games Limited imzası ile geliştirilen ve mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Merge Farm ile birbirinden zorlu bulmacaları çözmeye çalışacağız.

Tamamen ücretsiz bir yapıda oyuncuların karşısına çıkan yapımda rengarenk bir yapı ve eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak. İki farklı mobil platformda çiftliğe yönelik bir oynanışın bizleri karşıladığı oyunda verilen görevleri başarmaya çalışacak, bulmacaları çözmeye çalışacağız. Görsel efektler ve sesler ile desteklenen mobil bulmaca oyununda kombolar yapabilecek ve daha hızlı bir şekilde bitkiler yetiştirebileceğiz. İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan yapım kitlesini de genişletmeye devam ediyor. Gram Games Limited imzalı mobil bulmaca oyunu 1 milyondan fazla kitleye hitap ediyor. Oyun mobil bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

İyi oyunlar dileriz.