MentalUP – Eğitsel Zeka Oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğitsel bir zeka oyunudur.

Güçlü yönlerini keşfedip geliştirmek ister misin? Görsel zeka, sözel zeka, matematiksel zeka, mantık ve hafıza gibi birçok alanda kendini geliştirmen mümkün. Çünkü MentalUP çocuk oyunu, en faydalı beyin egzersizlerini çocuklar için oyunlaştırdı.

4-13 yaş tüm çocuklar için uygun zorluk seviyeleri ve 5 farklı alanda zeka oyunları ile dikkat çekiyor. Çocukların gelişimi için özel olarak hazırlanmış bu uygulamada aradığınız tüm özellikler bulunmaktadır.

Detaylı ayar yapmanıza gerek yok. MentalUP çocuk oyunu sizi başlangıç seviyesinden başlatır, başarına göre eğitsel oyunlar zorlaşır. Dikkat eksikliği yaşayan bireylerde oldukça etkilidir. Sayısal işlem, analitik düşünme becerilerini geliştiren mantık oyunları da bulunmaktadır. Dil bilgisi gelişimini destekleyen sözel zeka oyunları, kelime oyunları ve eğitsel oyunlar ile diksiyonunu düzeltebilir dili en iyi şekilde kullanabilirsin.

Günlük ve genel kazanımlar sayesinde başarınızı ve ilerlemenizi görebilirsiniz. Oyundaki eğitici oyun ve egzersizleri düzenli kullanmanız için motive edici oyunlaştırma ögeleri (altın toplama, karakter giydirme) bulunmaktadır.

Kullanıcıya özel, günlük oyun haritası (çalışma planı) da yer almaktadır. Aynı zamanda bu özellik, teknoloji bağımlılığını önlemek ve pedagoglar tarafından tavsiye edilen günlük ekran kullanım süresini kontrol altında tutmak için geliştirildi.

Daha önce hiç görmediğin akıl oyunları ile eğlenirken öğren. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.