Android ve iOS platformunda 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Meowtime, Death Point’in geliştiricisi olan Andiks LTD tarafından hayata geçirildi.

Oynaması ücretsiz olarak her iki platformda oyuncuların beğenisine sunulan yapımda birbirinden farklı onlarca farklı seviyede bulmaca ile karşılaşacak, o bulmacaları çözüme kavuşturarak kedi koleksiyonu yapmaya çalışacağız.

Oldukça renkli bir içeriğe sahip olan oyunda dileyen oyuncular çevrimiçi olarak dileyenler ise çevrimdışı olarak oyunun tadını çıkarabilecekler. Aynı türdeki nesneleri 3’lü kombinasyonlar halinde yok etmeye çalışacağımız yapım, klasik ve zeka oyunları arasında yer alıyor.

Oyuncular çözdükleri bulmacalardan sonra kedilerinin evini dekore edebilecek, kedilere çeşitli kostüm giydirerek daha sevimli hale getirebilecekler.

Google Play üzerinde 4.3 inceleme skor puanına sahip olan Meowtime, oynaması ücretsiz olarak lansmana çıktı.