Zorlu eşleştirme bölümlerinde mücadele ederek lezzetli pastalar keşfedeceğiniz ve müşterilerinizi memnun etmek için çaba göstereceğiniz Merge Cakes, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Rengarenk grafikleri ve eğlenceli müzikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, onlarca pastadan oluşan zorlu eşleştirmeleri yaparak müşterileriz için lezzetli sunumlar yapmak ve puan toplamaktır. Pastaları birleştirerek eşleştirmeleri tamamlayabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Aynı pasta türlerini bir araya getirerek eşleştirme bloklarını patlatabilir ve bulmacayı tamamlayarak yeni pastalara ulaşabilirsiniz. Bağımlısı olacağınız sürükleyici bir eşleştirme oyunu sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden lezzetli 80’den fazla pasta ve sizi zorlayacak yüzlerce eşleştirme bölümü bulunmaktadır. Eşleştirmeleri tamamlayarak en lezzetli pastayı keşfedebilir ve müşterilerinizi memnun ederek daha fazla puan kazanabilirsiniz.

Hem Android hem de İOS sürümleri sayesinde farklı platformlardan sorunsuz bir şekilde ulaşacağınız Merge Cakes, mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan keyif verici bir oyun olarak ön plana çıkıyor.