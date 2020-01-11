Merge Down, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz mobil oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çeken Merge Down, zorlu bulmacaları çözerek puanlar kazandığınız bir oyundur. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda hem becerilerinizi sınayabiliyor hemde boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebileceğim Merge Down sizleri bekliyor.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Merge Down oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.