Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve bünyesinde 100’den fazla mistik yaratığa ev sahipliği yapan Merge Fairies büyülü bir dünyayı karşımıza çıkarıyor.

Fantastik oynanış yapısı ile hem Android hem de iOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım da farklı türdeki nesneleri toplayacak, farklı nesneler yaratacağız.

Haftalık ve günlük çeşitli ödüllerin de yer aldığı yapım içerisinde 50 farklı zorluk bizleri bekliyor olacak. Fantastik yapısı ile oyunculara eğlenceli anlar sunacak olan oyun da 100 farklı mistik yaratığı toplayacak ve en büyük koleksiyonu oluşturmaya çalışacağız.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım içerisinde büyülü adaları ve içerikleri keşfedecek, çeşitli gizemler ile karşılaşacağız.