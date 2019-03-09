Codigames imzası ile geliştirilen ve mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan Merge Food Truck ile burger kralı olmaya çalışacağız.

Mobil platform içinde burger kamyonunu kontrol edecek ve müşterilerimize burgerlar hazırlamaya çalışacağız. Şaşırtıcı grafiklerin ve başarılı animasyonların yer aldığı mobil simülasyon oyununda oldukça sade bir yapı bizleri bekliyor olacak.

Oyuncular burger kamyonlarında hazırladıkları burgerlar ile müşterilerine farklı tatlar sunacak ve onları memnun etmeye çalışacaklar. Basit bir oynanışa sahip olan yapımda bizleri aksiyon ve gerilimden uzak, eğlenceli bir oynanış bekliyor olacak.

İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olan yapım, rengarenk bir yapıya sahip.

İyi eğlenceler dileriz.