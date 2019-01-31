Merge Food, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkan oyunda lezzetli yemekler pişiriyorsunuz. Yemek yapmayı ve yemeyi sevenlerin beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Merge Food mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Birbirinden lezzetli yemekleri yapabileceğiniz oyunda benzersiz tarifler öğreniyor ve hünerlerinizi sergiliyorsunuz. Farklı elemanlar ve şefleri işe alarak işleri hızlandırabileceğiniz oyunda müşterilerinizi memnun etmeye çalışıyorsunuz. Kazançlarınızı arttırmak için elinizi çabuk tutmanız gereken Merge Food'u kaçırmayın. Reflekslerinizi de iyi kullanmanız gereken Merge Food, sizleri bekliyor.

Merge Food oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.