Merge Gnomes, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Basit oynanışı ve sürükleyici atmosferiyle dikkatimizi çeken oyunda cüceleri bir araya getirerek ilerliyor ve büyük cüceler elde ederek daha fazla altın biriktirebiliyorsunuz. Farklı sandıkları da açarak daha fazla para kazanabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca oyunu oynamadığınız zamanlarda da puanlar kazanabiliyorsunuz.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Merge Gnomes, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Renkli görselleriyle de dikkat çeken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Renkli görselleri ve harika atmosferiyle Merge Gnomes sizleri bekliyor.

Merge Gnomes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.