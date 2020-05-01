Extra Dimension Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Merge Meadow 100 bin indirmeyi geride bıraktı.

Hem Android hem de iOS platformunda oyunculara eğlenceli anlar sunan ve sunmaya devam eden başarılı oyun da birbirinden sevimli ve farklı onlarca hayvan yer alacak. Kilitli içerikler eşliğinde çok sayı da içeriğe de erişebileceğimiz oyun da oldukça tatmin edici bir içerik yer alacak.

Oyuncular sevdikleri ve istedikleri onlarca farklı hayvan türünü birleştirerek en büyük koleksiyon yapmaya çalışacaklar. Farklı temalara sahip olan içerikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşayacaklar.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve şuana kadar oyuncuları tatmin etmeyi başaran oyun zengin içeriği ile oyunculara sürekli yeni içerikleri deneyimleme fırsatı veriyor.

Play Store üzerinde 4.3 olarak oyuncular tarafından değerlendirilen yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.